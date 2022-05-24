В КНДР за сутки выявили еще 134 тыс. человек с симптомами лихорадки

Власти КНДР выявили не менее 134 510 человек с симптомами лихорадки за прошедшие сутки, общее число таких случаев с конца апреля на фоне распространения коронавируса составило более 2,94 млн. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Из общего числа больных лихорадкой выздоровели 2,54 млн жителей, 400 тыс. проходят лечение. За прошедшие сутки никто не умер, общее число летальных исходов осталось на уровне 68. Как считают в Сеуле, в число "заболевших лихорадкой" входят не только инфицированные коронавирусом. Власти КНДР, предположительно, ведут статистику лиц с симптомами лихорадки из-за ограниченных возможностей массового тестирования и точного выявления COVID-19.

"Спустя несколько дней после введения максимального уровня системы противоэпидемической борьбы заболеваемость и смертность резко снизились, а число поправившихся возросло, что привело к эффективному контролю над распространением пандемии и сохранению стабильной ситуации", - сказано в сообщении ЦТАК.

Суточный прирост заболевших составляет менее 200 тыс. пациентов третий день подряд. Численность населения КНДР составляет примерно 24 млн человек, пишет Yonhap.

12 мая Центральное телеграфное агентство Кореи впервые сообщило о выявлении коронавирусной инфекции на территории страны. В связи с этим было созвано заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, на котором присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он дал указание ввести во всех городах и уездах страны локдаун.