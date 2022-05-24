В каком случае государственная структура сможет прекратить аккредитацию журналиста: НС обсудило проект закона

Национальное собрание Армении обсудило законопроект, представленный депутатами фракции «Гражданский договор», согласно которому аккредитация журналиста может быть прекращена по инициативе государственного органа лишь в том случае, если в течение года после письменного предупреждения о нарушении правил, предусмотренных для прекращения аккредитации, журналист вновь нарушит правила.

Как сообщает «Арменпресс», проект закона о внесении дополнений в Закон Республики Армения «О средствах массовой информации» на заседании Национального Собрания 24 мая был представлен соавтором проекта Артуром Ованнисяном.

Депутат напомнил, что предыдущая поправка предусматривала, что аккредитация журналиста может быть прекращена государственным органом на основании нарушений в рабочей зоне. «Однако возникла проблема с другой нормой закона о СМИ, так как аккредитация может быть прекращена только по заявлению сотрудника СМИ. Иными словами, в случае регистрации нарушений он предупреждается об этом, но не предпринимает никаких действий, что создает ситуацию, когда не только не восстанавливается нормальная работа рабочей зоны в НС, но и во многих случаях такие ситуации мешают нормальной деятельности и других журналистов», - сказал Ованнисян.

Именно поэтому депутаты инициировали это законодательное изменение. По мнению депутата, это следует рассматривать как техническое изменение, так как по содержанию вопрос обсуждался и при обсуждении предыдущего законопроекта.

Таким образом, предлагается такая формулировка: «Аккредитация журналиста может быть прекращена по заявлению средства массовой информации, предоставившего ему аккредитацию, или государственного органа, его аккредитовавшего. При этом аккредитация государственным органом, аккредитовавшим журналиста по собственной инициативе, может быть прекращена только в случае повторного нарушения журналистом настоящей статьи в течение одного года после вынесения письменного предупреждения о нарушении правил, предусмотренных частью 6 настоящей статьи (то есть за нарушение трудовых правил).

Депутат уточнил, если нарушение будет зарегистрировано в рабочей зоне, аппарат проинформирует о нарушении этого лица, осуществляющего информационную деятельность. И, если в течение 1 года после этого нарушение повторится еще раз, и орган, осуществляющий информационную деятельность, не прекратит аккредитацию данного журналиста с возможностью его замены, то в этом случае для восстановления нормальной рабочей среды, аккредитацию этого журналиста прекратит государственный орган. Иными словами, мы констатируем, что СМИ не лишается своего права осуществлять деятельность в данном государственном органе, и что никакое право не нарушается. СМИ предоставляется возможность заменить этого журналиста другим. Я думаю, что это изменение касается соблюдения правил сосуществования в государственных органах, обеспечения нормальной работы журналистов», - сказал Ованнисян.

Законом предлагается установить, что нарушение порядка аккредитации и регламента работы данных органов является основанием для прекращения аккредитации журналиста. По словам Ованесяна, во время брифингов в Национальном собрании некоторые журналисты допускают различные нарушения, что нарушает ход брифинга и работу других коллег. В то же время депутат упомянул о наличии большого количества добросовестных журналистов.

Депутат Геворг Папоян выразил мнение, что в глазах общественности иногда журналистика ассоциируется с поведением некоторых журналистов. «Следовательно, этот проект предназначен для сотен действительно высокопрофессиональных журналистов, имена которых не могут быть опорочены неподобающим поведением некоторых лиц», - сказал он.