В Токио начался саммит лидеров Quad

Второй очный саммит лидеров Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad), в котором принимают участие Япония, США, Индия и Австралия, во вторник начался в Токио. Кадры открытия саммита показало национальное общественное телевидение, передает Арменпресс.

"Я рад приветствовать в Токио лидеров США, Индии и Австралии на саммите Quad", - сказал в приветственной речи премьер-министр Японии Фумио Кисида. "Мы выступаем за построение открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона. Настроены на широкое сотрудничество в регионе, в частности со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии для обсуждения общих проблем", - подчеркнул глава японского правительства. В их числе он назвал вопросы изменения климата, состояние океана и гуманитарные проблемы.

Касаясь ситуации на Украине, японский премьер утверждал, что действия РФ стали "прямым вызовом принципам Устава ООН" и подчеркнул, что нельзя "допустить повторение подобных событий в Индо-Тихоокеанском регионе".

В ходе своего приветственного выступления премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе подчеркнул важность сотрудничества в рамках "четверки" и отметил, что приоритетами Австралии в Quad станут вопросы безопасности региона и борьба с глобальным изменением климата, противостоять которому особенно важно для островных государств. "Правительство Австралии возьмет на себя более амбициозные обязательства [по борьбе с глобальным потеплением] и примет меры для снижения объема выбросов до 43% к 2030 году и до нуля к 2050", - указал премьер.

"На уровне Quad благодаря нашему взаимному сотрудничеству укрепляется свободный, открытый и инклюзивный Индо-Тихоокеанский регион - это общая цель для всех нас, - сказал премьер-министр Индии Нарендра Моди. - Наше взаимное доверие и наша решимость придают новую энергию и энтузиазм демократическим державам". Он добавил, что Quad за небольшой промежуток времени занял важное место в мире.

"Наше партнерство имеет решающее значение для достижения наших целей. <...> Нам предстоит много работы по поддержанию мира и стабильности в регионе, противодействию этой и будущим пандемиям, борьбе с климатическим кризисом <...>, обеспечению того, чтобы технологии будущего регулировались в соответствии с нашими ценностями", - подчеркнул президент США Джо Байден. Он также заявил, что власти США будут взаимодействовать с партнерами в деле реагирования на продовольственный кризис из-за ситуации вокруг Украины.