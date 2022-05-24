Началось очередное заседание Национального собрания Армении

В Национальном собрании Армении началось очередное пленарное заседание.

Как сообщает «Арменпресс», в повестке дня очередного заседания, созванного 24 мая, 23 вопроса.

Депутаты обсудят законопроект О внесении дополнения в Кодекс Республики Армения «О недрах», проекты законов О внесении дополнений в Закон Республики Армения «О массовой информации», О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения «О бюджетной системе Республики Армения» и пакет прилагаемых законов.

В повестке также объемный пакет проектов законов О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон «Судебный кодекс Республики Армения».

Парламент также во втором чтении обсудит инициативы, представленные правительством и депутатские законодательные инициативы.