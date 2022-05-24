Цены на цветные металлы - 23-05-22

ЛОНДОН, 24 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 23 мая были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.34% и составила 2956.00 долларов США, цена на медь выросла на 1.34% и составила 9548.00 долларов США, цена на свинец выросла на 1.48% и составила 2192.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.86% и составила 27732.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.15% и составила 34614.00 долларов США, цена на цинк выросла на 2.13% и составила 3786.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.75% и составила 40807.52 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 75000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.