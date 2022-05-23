Италия планирует отправить в Болгарию более 800 военных для укрепления НАТО

Италия направит в Болгарию более 800 военнослужащих в рамках укрепления сил НАТО. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил в понедельник болгарский премьер Кирил Петков после встречи в Риме с главой итальянского правительства Марио Драги.

"У нас есть абсолютная поддержка со стороны Марио Драги и правительства, и тот факт, что Италия отправляет более 800 человек в состав батальона НАТО хорошо показывает это", - сказал Петков журналистам.

Выступая на прошлой неделе с информационным сообщением о ситуации на Украине в парламенте Италии, Драги заявил, что в среднесрочной перспективе Рим намерен в рамках усиления восточного фланга НАТО направить в Венгрию и Болгарию соответственно 250 и 750 человек. Кроме того, он пообещал рассмотреть возможность поддержки Румынии в деле разминирования Черного моря, а также Словакии в сфере противовоздушной обороны. Премьер напомнил тогда, что по решению главнокомандования ОВС НАТО в Европе произошло усиление восточного фланга альянса, и вклад Италии в это уже составил 2500 военнослужащих.