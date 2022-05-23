Более 1,8 тысячи жителей Пекина направили в город Чжанцзякоу на карантин

Власти Пекина направили более 1,8 тысячи жителей района Хайдянь на западе столицы в централизованный карантин в город Чжанцзякоу провинции Хэбэй, где располагалась одна из олимпийских деревень зимней Олимпиады-2022. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает в понедельник газета "Бэйцзин жибао".

Чжанцзякоу находится почти в 200 километрах от центра Пекина, там во время Олимпиады располагался один из олимпийских кластеров и проходили соревнования в том числе по лыжным гонкам и биатлону. Почему именно этот город был выбран в качестве места централизованного карантина для пекинцев, не уточняется. Также пока не было сообщений, что туда перевозят на карантин жителей других районов столицы помимо района Хайдянь.

За минувшие сутки в китайской столице выявили 83 подтвержденных случая коронавируса и 16 бессимптомных носителей, в том числе в районе Хайдянь - 17 подтвержденных случаев и пять бессимптомных носителей.