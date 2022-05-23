Секретарь Совбеза Армении о проблемах открытия коммуникаций между Арменией и Азербайджаном

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян коснулся вопросов открытия коммуникаций между Арменией и Азербайджаном. Арменпресс приводит перевод предоставленных аппаратом Совета безопасности Армении вопросов и ответов полностью, без изменений:

«Вопрос: Председатель Европейского совета в заявлении, распространенном после встречи с премьер-министром Армении и президентом Азербайджана, отметил, что стороны достигли принципиальной договоренности о регулировании коммуникации между Азербайджаном и Нахичеваном по территории Армении и между различными частями Армении по территории Азербайджана. Можете пояснить, что имеется в виду под “коммуникацией между разными частями Армении по территории Азербайджана”?

Ответ: Речь о том, чтобы, например, граждане Армении и грузы могли попасть в Мегри из Ерасха через Нахичеванскую Автономную Республику и наоборот, на тех же принципах, что и граждане Азербайджана и грузы могут попасть в Нахичевань из Горадиза через Армению.

Вопрос: А почему для перемещения из одной части Армении в другую должна быть использована территория Нахичевани?

Ответ: Это может произойти по той причине, что железная дорога, соединяющая север Армении с югом, проходит через Нахичевань. И далее, обсуждаемая тема - открытие всех коммуникаций в регионе, и должен быть решен вопрос о принципах открытия и работы всех существующих коммуникаций. Обсуждения идут в этой логике.

Напомню, что в этом же контексте обсуждается вопрос транспортного сообщения из Республики Армения через территорию Нахичеванской Автономной Республики в Исламскую Республику Иран и через восточные районы Азербайджана в Российскую Федерацию и обратно».