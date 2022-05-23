Создана Комиссии по демаркации и безопасности госграницы между Арменией и Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение о создании Комиссии по демаркации и безопасности государственной границы между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на egov.am, главой комиссии назначен вице-премьер Армении Мгер Григорян. В состав Комиссии также вошли:
М. Сафарян - заместитель министра иностранных дел Республики Армения;
А. Саркисян - заместитель министра обороны Республики Армения;
Г. Минасян - заместитель министра юстиции Республики Армения;
А. Арутюнян - заместитель министра территориального управления и инфраструктур Республики Армения;
Н. Авагян - заместитель председателя Комитета кадастра Республики Армения;
А. Гугарац - заместитель председателя Комитета кадастра Республики Армения;
Е. Киракосян - представитель по международно-правовым вопросам;
А. Мартикян - заместитель начальника Генерального штаба ВС Республики Армения;
Д. Санамян - начальник департамента Службы национальной безопасности Республики Армения;
А. Маралчян - командующий Пограничными войсками СНБ Республики Армения;
С. Петросян - начальник Военно-топографической службы Генерального штаба ВС Республики Армения.
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