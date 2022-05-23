Министры здравоохранения Армении и Грузии обсудили в Женеве приоритеты сферы

На полях 75-й ежегодной Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве министр здравоохранения Республики Армения Анаит Аванесян встретилась со своим грузинским коллегой Зурабом Азарашвили. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала министр Анаит Аванесян.

«Во время встречи мы коснулись приоритетов систем здравоохранения наших стран, поговорили о проблемах, представили программы системных реформ», - отметила Анаит Аванесян.

Министр здравоохранения Армении предложила грузинскому коллеге обменяться опытом в сфере лекарственной политики. Анаит Аванесян пригласила Зураба Азарашвили посетить Армению для участия в 5-й Глобальной встрече медицинских бригад быстрого реагирования, которое пройдет в Ереване 5-7 октября.