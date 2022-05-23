Время в Ереване: 11:07:36,   23 Май

Главы МИД Армении и РФ обсудили вопросы создания комиссии по демаркации границ между Арменией и Азербайджаном

Главы МИД Армении и РФ обсудили вопросы создания комиссии по демаркации границ между Арменией и Азербайджаном

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 23 мая провел телефонный разговор  с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе телефонного разговора был затронут процесс реализации положений трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Министры иностранных дел Армении и России обсудили вопросы, связанные с созданием комиссии по демаркации и безопасности границ между Арменией и Азербайджаном. Были также затронуты вопросы разблокирования экономических связей и транспортных коммуникаций в регионе.

Министр Мирзоян подтвердил позицию Республики Армения в отношении процесса установления регионального мира и стабильности и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Также были обсуждены вопросы двусторонней и многосторонней повестки армяно-российского сотрудничества, состоялся обмен мнениями о шагах, направленных на дальнейшее укрепление союзнических отношений.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]