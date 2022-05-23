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Число привитых от коронавируса в Армении превысило миллион человек: министр

Число привитых от коронавируса в Армении превысило миллион человек: министр

Число привитых от коронавируса в Армении (получивших 2 дозы) превысило миллион человек. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

«В нашей стране относительно спокойно в плане эпидемиологии, но в ряде стран, таких как Северная Корея, Австралия, Япония, Тайвань, COVID-19 еще не отступает», — говорится в сообщении министра.

Анаит Аванесян призвала не терять бдительность: продолжить процесс вакцинации. «Речь идет, в частности, о представителях групп риска, гражданах старше 65 лет. Нельзя забывать, что вакцинация — это забота, мы должны сделать все, чтобы суметь достойно противостоять новым волнам», — написала она.


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