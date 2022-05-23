В Армении температура воздуха понизится на 7-10 градусов

В Ереване днем 23-го мая, 24-го, ночью 25-го временами ожидаются дожди с грозами, во время грозы усиление ветра с порывами до 15-18 м/с. Днем 25-го мая, с 26 по 28 ожидается погода без осадков.

Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Армении сообщает, что с 23 по 25 мая температура воздуха постепенно понизится на 7-10 градусов.

В областях днем 23-го мая, 24-го, 25-го мая в большинстве регионов ожидаются дожди с грозами. В некоторых местах возможен град. С 26 по 28 мая осадков не будет. Во время грозы ожидается усиление ветра до 18-23 м/с.

В Арцахе 23 и 24 мая ожидаются дожди с грозами.