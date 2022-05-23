В Иране обрушился десятиэтажный офис

Десятиэтажное офисное здание обрушилось в иранском городе Абадан в юго-западной провинции Хузестан, один человек погиб. Как передает Арменпресс, об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

"Несколько частей офисного здания на улице Амири обрушилось. Персонал здания полностью эвакуирован. Находящиеся близ здания транспортные средства в результате падения обломков получили повреждения", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что на данный момент в результате этого инцидента пострадали четыре человека, все они были срочно доставлены в местную больницу. Еще один человек погиб.