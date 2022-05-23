Число беженцев, въехавших в Румынию с Украины, превысило миллион

Более миллиона граждан Украины въехали в Румынию с 24 февраля. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба пограничной полиции страны.

"За сутки на национальном уровне через погранпереходы в Румынию въехали 7903 гражданина Украины. С начала этого кризиса на национальном уровне в Румынию въехали 1 003 246 граждан Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте погранполиции Румынии.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.