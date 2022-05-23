Всемирный банк предоставит Армении кредит в размере $ 25 млн на Программу повышения качества образования

23 мая Совет директоров Всемирного банка утвердил кредит в размере 25 миллионов долларов для дополнительного финансирования Программы повышения качества образования в Армении. Как сообщили «Арменпресс» в представительстве Всемирного банка в Армении, программа окажет дополнительную помощь правительству в подготовке детей к поступлению в начальную школу в Армении, улучшит физическое состояние образовательных ресурсов в сфере общего образования, повысит качество высших учебных заведений.

Всемирный банк предоставит кредит МБРР в размере 25 миллионов долларов США с переменным спредом, с льготным периодом 14,5 лет и общим периодом погашения в 25 лет. Участие государства составляет 6,25 миллионов долларов. С момента присоединения к Всемирному банку в 1992 г. и в 1993 к ВБР общие обязательства перед Арменией составили примерно 2 502 870 млн долларов.

Отмечается, что программа, включающая три уровня образования, поможет укрепить образовательный путь детей Армении и человеческий капитал в соответствии с правительственными и долгосрочными среднесрочными стратегиями.

«Создание равноправной качественной системы образования является ключом не только к росту, но и к тому, чтобы дать молодым людям в Армении надежду на светлое будущее. С помощью этой программы правительство стремится повысить адекватность, качество и доступность услуг высшего образования на всех уровнях образования, включая дошкольное образование. Программа во многом способствует укреплению человеческого капитала Армении и повышению конкурентоспособности ее экономики», - сказала Каролин Гегинат, глава офиса Всемирного банка в Армении.

Программа состоит из двух основных компонентов. Первый компонент будет направлен на повышение качества общего образования за счет финансирования дополнительных 80 местных дошкольных учреждений для детей в возрасте от четырех до шести лет, а также обучения учителей и директоров новых дошкольных учреждений. Четыре общеобразовательные школы для старших классов, находящиеся в сейсмически неблагоприятной зоне и в зоне климатического риска будут капитально отремонтированы.

Кроме того, этот компонент будет способствовать разработке политики улучшения управления, преподавания и обучения, основанной на фактах. В средних школах будут оборудованы и обеспечены ресурсами 200 лабораторий.

Второй компонент будет финансировать проекты высшего образования (ВУЗы) для улучшения соответствия рынку труда, организационной эффективности, инклюзивности и других возможностей. В рамках конкурса по представлению предложений Фонд инноваций будут приветствовать проекты разработок инновационных подходов для укрепления образования как в университетах, так и в сфере базового образования.