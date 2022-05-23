Байден выступил за предоставление Японии статуса постоянного члена Совбеза ООН

Президент США Джо Байден выступил за предоставление Японии статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН в случае проведения его реформы. Как передает Арменпресс, об этом сообщил японский телеканал NHK.

Он отмечает, что такую позицию Байден озвучил на состоявшихся в понедельник в Токио переговорах с главой японского правительства.

13 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе выступления на съезде правящей Либерально-демократической партии выступил за проведение реформы Совета Безопасности ООН в связи с сегодняшней ситуацией вокруг Украины.

Президент США также поддержал стремление Японии повышать собственную обороноспособность. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Белым домом по итогам прошедших в понедельник в Токио переговоров американского президента и премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

Подчеркивается, что Байден также высоко оценил действия главы японского правительства в связи с ситуацией на Украине. Президент США заявил, что американо-японский альянс является краеугольным камнем мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

В апреле правящая в Японии Либерально-демократическая партия обратилась к правительству с предложением рассмотреть возможность удвоения оборонного бюджета и доведения его до 2% ВВП.

Япония последние несколько лет увеличивает расходы на оборону, что вызывает критику соседних стран. В этом финансовом году (начался в апреле 2022-го) ассигнования на данные цели выросли примерно на 50 млрд иен по сравнению с предыдущим годом и составили 5,37 трлн иен ($41,9 млрд по текущему курсу), что стало рекордно высоким показателем.