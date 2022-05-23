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Байден выступил за предоставление Японии статуса постоянного члена Совбеза ООН

Байден выступил за предоставление Японии статуса постоянного члена Совбеза ООН

Президент США Джо Байден выступил за предоставление Японии статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН в случае проведения его реформы. Как передает Арменпресс, об этом сообщил японский телеканал NHK.

Он отмечает, что такую позицию Байден озвучил на состоявшихся в понедельник в Токио переговорах с главой японского правительства.

13 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе выступления на съезде правящей Либерально-демократической партии выступил за проведение реформы Совета Безопасности ООН в связи с сегодняшней ситуацией вокруг Украины.

Президент США также поддержал стремление Японии повышать собственную обороноспособность. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Белым домом по итогам прошедших в понедельник в Токио переговоров американского президента и премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

Подчеркивается, что Байден также высоко оценил действия главы японского правительства в связи с ситуацией на Украине. Президент США заявил, что американо-японский альянс является краеугольным камнем мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

В апреле правящая в Японии Либерально-демократическая партия обратилась к правительству с предложением рассмотреть возможность удвоения оборонного бюджета и доведения его до 2% ВВП.

Япония последние несколько лет увеличивает расходы на оборону, что вызывает критику соседних стран. В этом финансовом году (начался в апреле 2022-го) ассигнования на данные цели выросли примерно на 50 млрд иен по сравнению с предыдущим годом и составили 5,37 трлн иен ($41,9 млрд по текущему курсу), что стало рекордно высоким показателем.

 


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