В Армении за последнюю неделю подтверждено 22 случая заболевания COVID-19

В Армении по состоянию на 11:00 23 мая, с 16 по 23 мая подтверждено 22 случая заболевания COVID-19.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении, отмечая, что общее количество случаев заболевания COVID-19 достигло 422 939, из которых 412 221 - выздоровевшие, 8 624 - летальные исходы.

За последнюю неделю 150 заболевших вылечились, есть 1 летальный исход.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 388 пациентов.

В течение последней недели проведено 11 121 тестов.

Всего проведено 3 089 295 тестирований.