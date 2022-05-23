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Армянские шахматисты участвуют в международном шахматном турнире в Шардже

Армянские шахматисты участвуют в международном шахматном турнире в Шардже

Армянские шахматисты участвуют в Открытом турнире в Шардже.

Как сообщает «Арменпресс», после второго тура представители Армении Роберт Ованнисян, Айк Мартиросян, Арам Акопян набрали по 1,5 очка. По 1 очку имеют Габриэл Саркисян, Шант Саркисян, Самвел Тер-Саакян, Мануэл Петросян. У Артура Давтяна пол-очка. Мамикон Гарибян не набрал очков.

В Открытом турнире Шарджи принимают участие 80 шахматистов. Он состоит из 9 туров и завершится 29 мая.


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