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Президент Армении принял участие в открытии Всемирного экономического форума в Давосе

Президент Армении принял участие в открытии Всемирного экономического форума в Давосе

Находящийся с рабочим визитом в Швейцарии президент Республики Армения Ваагн Хачатурян принял участие в открытии Всемирного экономического форума, который в этом году посвящен теме «Переломный момент истории: политика государств и бизнес-стратегии».

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, в ходе форума будут обсуждены актуальные гуманитарные проблемы безопасности, восстановление экономики после пандемии, борьба с изменением климата и применение технологий четвертой промышленной революции. После двухлетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19, форум впервые проводится в не онлайн формате.

В обсуждениях Всемирного экономического форума примут участие более 2 000 представителей правительств, международных организаций, бизнес-сообщества, в том числе главы 50 государств и правительств.

В рамках форума в Давосе намечен ряд двусторонних и многосторонних встреч президента.


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