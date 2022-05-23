В Армении полную вакцинацию от COVID-19 прошли 1 млн 7605 человек
В Армении полную вакцинацию от COVID-19 получили 1 млн 7 605 человек.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения РА.
Первым компонентом вакцинировано 125 340 человек.
Бустерный компонент получили 52 757 человек.
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