В Армении полную вакцинацию от COVID-19 прошли 1 млн 7605 человек

В Армении полную вакцинацию от COVID-19 получили 1 млн 7 605 человек.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения РА.

Первым компонентом вакцинировано 125 340 человек.

Бустерный компонент получили 52 757 человек.