«Новая книга» -17/22: Виктор Балаян, Ф. С. Фицджеральд, Сара Шахинканат и Айше Инан, Усик Саркисян

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник «Арменпресс» знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе «Арменпресс» выделил четыре примечательных произведения по 4 категориям, изданных разными издательствами в 2022 году, и уже переданных на суд читателей.

Произведение армянского автора

Виктор Балаян: Игра

Новая серия «След» начинает пибликацию произведений детективного жанра. В первой томе серии - произведения Виктора Балаяна, одного из лучших авторов этого жанра в армянской литературе. Издательство: «Дарак».

Переводная литература

Фрэнсис Скотт Фицджеральд: Великий Гэтсби

Роман «Великий Гэтсби» - шедевр американского писателя Ф. С. Фитцджеральда. Он характеризует «эпоху джаза» в американской литературе. Такое название этому периоду, охватывающему годы от окончания Первой мировой войны до Великой депрессии 1930-х годов, дал сам Фицджеральд.

Роман занял второе место в списке 100 лучших книг, написанных на английском языке в 20 веке. Перевод: Сона Сеферян; Издательство: «Зангак».

Детская литература

Сара Шахинканат, Айше Инан: Три кота, одно чудовище

Книжка «Три кота, одно чудовище» - продолжение приключений героев книжки «Три кота, одна мечта» - Пити, Пати и Пуса. Перевод: Арпи Атабекян; Редактор: Нунэ Торосян; Издательство «Антарес».

Документальная литература

Усик Саркисян: Любовь не исчезает: 15 шагов к крепкой семье

В книге представлены первопричины проблем, с которыми сталкиваются современные армянские семьи, пути их преодоления и сохранения тепла в супружеских отношениях. Основываясь на пятнадцати пунктах «Гимна любви» апостола Павла (1 Коринфянам 13:4-8), книга предлагает 15 практических шагов, необходимых для сохранения крепкой семьи и любви. Рекомендована молодым семьям и широкому кругу читателей. Издательство: «Edit Print».

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.