Байден на встрече с Кисидой заявил о твердой приверженности США защите Японии

Президент США Джо Байден в понедельник на встрече с японским премьер-министром Фумио Кисидой заявил о твердой приверженности США защите Японии и готовности вместе противостоять нынешним и будущим вызовам. Кадры начала встречи показало национальное общественное телевидение, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мне приятно быть здесь с вами, чтобы продолжить наши обсуждения того, как Япония и США могут использовать наш союз в качестве позитивной силы не только в регионе, но и в мире. Союз США и Японии уже давно является краеугольным камнем мира и процветая в регионах Индийского и Тихого океанов. И США по-прежнему в полной мере привержены защите Японии, мы вместе справимся с вызовами сегодня и в будущем", - заверил американский лидер.

"Позднее сегодня мы запустим [многостороннюю] рамочную договоренность по экономическому и торговому взаимодействию и сотрудничеству в Азиатско-Тихоокеанском регионе, целью которой является расширение нашего сотрудничества с другими странами региона и обеспечение конкретных выгод жителям регионов Индийского и Тихого океанов", - добавил глава вашингтонской администрации.

Кроме того, Байден поблагодарил Кисиду за поддержку Украины.

Ранее в понедельник президента США в своей резиденции в токийском дворце принял император Японии Нарухито. Как сообщила пресс-служба Белого дома, Байден на приеме "подчеркнул силу американо-японских отношений, основанных на глубоких связях между" жителями двух стран.