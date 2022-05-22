В Брюсселе проходит трехсторонняя встреча Пашиняна, Мишеля и Алиева 

В Брюсселе стартовала трехсторонняя встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева.

Об этом Арменпресс стало известно из сообщения, распространенного правительством Армении.

Находящийся с рабочим визитом в Брюсселе премьер-министр Никол Пашинян сегодня провел также беседу с председателем СЕ Шарлем Мишелем.