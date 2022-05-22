В Австрии госпитализировали первого пациента с подозрением на оспу обезьян

В Австрии выявлен первый случай с подозрением на заражение оспой обезьян, сообщает телеканал ORF.

Как сообщает телеканал со ссылкой на местные органы здравоохранения, случай с подозрением на заражение выявлен у 35-летнего мужчины в Вене, в ночь на воскресенье его доставили в больницу.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, у мужчины наблюдается повышение температуры и пустулы на лице. Точные данные о состоянии мужчины будут получены в воскресенье вечером или в понедельник, сообщает телеканал.