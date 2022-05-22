В поселке Мец Сариар сажают новый лес

В поселке Мец Сариар общины Ахурян Ширакской области сажают новый лес. Работы выполняются в рамках программы "ЕС для окружающей среды: зеленое сообщество - надежное будущее".

Как передает Арменпресс, лес создается в северной части населенного пункта на территории 60 гектаров. Для леса привезли 180 тысяч посадочных материалов: это сосна, дуб, яблоня, груша, клен и береза. Виды деревьев были выбраны с учетом специфики данной ландшафтной зоны.

"Фруктовые деревья и густой лес, помимо обеспечения экологического бума, будут способствовать также беспрецедентному обогащению животного мира. Дикие свиньи, медведи, другие животные могут размножаться в лесу», - сказал первый заместитель руководителя укрупненной общины Ахурян Карен Аршакян, добавв, что территория будет строго контролироваться.

Трехлетний проект "Зеленая община - устойчивое будущее" возглавляет благотворительный фонд "Эй Ти Пи" (Armenia tree project) с фондами "Джинишян" и "Армянское агентство энергетики". Проект представляет зеленые модели градостроительства, повышает способность адаптации к изменению климата в 15 общинах Лори, Ширака и Тавуша.

Арменуи Мхоян