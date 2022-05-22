Музеи Гюмри присоединились к ежегодной акции «Ночь музеев»

Общественные музеи Гюмри, присоединившись к ежегодной акции «Ночь музеев», были открыты для жителей Гюмри и гостей города до самой полуночи 21 мая. В этом году музеи были представлены под девизом «Сила музеев».

Как передает Арменпресс, музеи постарались оригинально предстать перед гостями, предложив не только свои музейные богатства, но и интересные культурные программы.

Новинкой в «Галерее сестер Асламазян» стала фотосерия «Ленинакан», в Гюмрийском историческом музее — выставка графической коллекции «Костюм в европейской гравюре», в Гюмрийской общинной галерее — выставка «Современники независимости»: армянская графика 90-х, выставка живописи "Искусство и мы" в галерее "Стиль".

Как всегда, на этот раз самой оживленной была улица Варпетац (Мастеров). В Мемориальном музее-музее Ованеса Шираза состоялся показ видеоролика «Мастер и Европа», а во дворе прошел показ армянских костюмов Культурного центра «Занан» «Авантатун».

«Коллекция, созданная в 2019 г., постоянно пополняется. Мы стараемся максимально копировать именно костюмы разных регионов Армении", - сказала соучредитель "Занан" Асмик Хачатрян, отметив, что ночь музеев - это еще одна возможность как для музеев, так и для таких структур, как "Занан", представить свои работы публике.

Днем были переполнены музеи народной архитектуры, городского быта Гюмри, Мгера Мкртчяна и Дом-музей Ав.Исаакяна.

Хотя в последние годы музеи Гюмри не испытывали недостатка в посетителях, но «Ночь музеев» — это еще одна возможность умножить поток посетителей и представить туристам богатство этого города культуры.

Арменуи Мхоян