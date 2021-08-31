Анонс мероприятий на 23 мая
16:25, Май 21, 2022
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- 16:52 Случаев обезьяньей оспы в России не зарегистрировано
- 16:25 Анонс мероприятий на 23 мая
- 16:21 Анонс мероприятий на 22 мая
- 15:19 IT-сфера будет стимулировать развитие экономики. Стартовал Yerevan Tech Forum
- 15:01 Зарегистрировано 80 случаев обезьяньей оспы. ВОЗ
- 14:26 Парламентские выборы 2021 года дали ответы на вопросы участников протестного движения. Мгер Григорян
- 14:17 22 мая температура воздуха в республике постепенно повысится на 4-6 градусов
- 14:15 Лидер националистов Турции считает членство Финляндии и Швеции в НАТО "преступлением против человечества"
- 14:06 Авария в каменном карьере. 72-летний мужчина скончался в больнице
- 13:51 Мирзоян обсудил с главой МИД Ирландии гуманитарные вопросы, возникшие в результате агрессии Азербайджана против НК
- 13:17 У госминистра Арцаха обсуждались возможности разработки демографической стратегии
- 13:13 Байден выразил готовность встретиться с президентом Северной Кореи
- 13:10 МО РА опровергает распространенное Азербайджаном сообщение об обстреле ВС Армении азербайджанских позиций
- 12:31 Байден выразил готовность содействовать активизации контактов между Азербайджаном и Арменией
- 12:29 Будет приостановлена подача газа в ряд районов Чаренцавана, Степанавана, Еревана
- 12:11 Министры ИД Армении и Сербии обсудили вопросы региональной и международной повестки
- 12:04 Flayon Armenia будет осуществлять нерегулярные прямые рейсы по маршруту Ереван- Анталья–Ереван
- 12:03 Соединенные Штаты приветствуют диалог между Арменией и Азербайджаном. Госдеп
- 11:40 В Афинах состоялся вечер памяти, посвященный Геноциду армян
- 11:33 Посол Овакимян представил председателю Сената Чехии последние региональные развития
- 11:20 Россия прекратила поставки газа в Финляндию
- 11:13 Эрдоган и Джонсон обсудили вопрос разблокирования поставок зерна из Украины
- 10:57 Европейские индексы - 20-05-22
- 10:56 Американские индексы - 20-05-22
- 10:55 Цены на цветные металлы - 20-05-22
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