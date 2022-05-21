IT-сфера будет стимулировать развитие экономики. Стартовал Yerevan Tech Forum

Стартовал Ереванский технический форум 2022, инициированный компанией Skill.

Как передает Арменпресс, в форуме принимают участие более 25 местных и международных спикеров, более 30 компаний, более 1000 участников.

Мероприятие открыли основатель компании Skill Сергей Уснунц и министр высоких технологий Армении Роберт Хачатрян.

Министр подчеркнул, что проведение подобных мероприятий может стать серьезным толчком для развития и прогресса экономики Армении, основанной на новейших технологиях.

«Наряду с развитием мы также можем решать новые задачи в быстро меняющемся мире, разработка и управление эффективными решениями которых является критической задачей для любой страны. Сегодня здесь собрались руководители системы государственного управления, специалисты технологий и компаний, представители деловых кругов, чтобы обсудить эти вызовы и предложить решения.

«Надеюсь, что дискуссии, прошедшие в рамках Yerevan Tech Forum, будут эффективными и помогут нам вместе найти новые пути прогресса, чтобы увидеть Армению в числе технологичных и инновационных стран мира», - сказал Роберт Хачатрян.

В течение Yerevan Tech Forum 2022 года состоялись отраслевые дискуссии и выступления на темы: «Технологии в меняющемся мире. Вызовы и Возможности», «Корпоративное управление в постоянно меняющейся среде», «Трансформация бизнес-процессов в переходный период», «Маркетинг в условиях глобальных изменений», «Трансформация цифровой цепочки», «Безопасность сети».

В ходе панельных дискуссий мероприятия выступили министр экономики РА Ваан Керобян и мэр Еревана Грачья Саргсян.

«В течение последних трех месяцев мы проделали работу, чтобы понять, что мы предлагаем технологическому миру. Наше предложение состоит в том, чтобы превратить Армению в технологический центр, откуда люди смогут начать свой бизнес или работать для всего мира», - сказал Керобян.

В рамках форума свои павильоны представили такие компании, как Tesla Energy, Synopsys, Tumo, Simplie, Disco и др.