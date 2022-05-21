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Парламентские выборы 2021 года дали ответы на вопросы участников протестного движения. Мгер Григорян

Парламентские выборы 2021 года дали ответы на вопросы участников протестного движения. Мгер Григорян

Парламентские выборы в Армении в 2021 году ответили на все вопросы, поднимаемые участниками протестного движения в республике. 

Как  передает Арменпресс, сказал РИА Новости вице-премьер страны Мгер Григорян. 

В частности, отвечая на вопрос, будут ли власти проводить внеочередные выборы, Мгер Григорян сказал: "Абсолютно демократические, свободные и законные парламентские выборы в Армении в июне 2021 года дали ответы на все те вопросы, которые сегодня муссируются протестным движением меньшинства".


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