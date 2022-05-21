Парламентские выборы 2021 года дали ответы на вопросы участников протестного движения. Мгер Григорян
14:26, 21 Май, 2022
Парламентские выборы в Армении в 2021 году ответили на все вопросы, поднимаемые участниками протестного движения в республике.
Как передает Арменпресс, сказал РИА Новости вице-премьер страны Мгер Григорян.
В частности, отвечая на вопрос, будут ли власти проводить внеочередные выборы, Мгер Григорян сказал: "Абсолютно демократические, свободные и законные парламентские выборы в Армении в июне 2021 года дали ответы на все те вопросы, которые сегодня муссируются протестным движением меньшинства".
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