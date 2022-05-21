Авария в каменном карьере. 72-летний мужчина скончался в больнице

20 мая в 12:35 часов в полицию из больницы поступило сообщение о том, что в результате неисправности крана два гражданина были доставлены в больницу.

Как сообщает Арменпресс, прибывшая в больницу оперативно-следственная группа выяснила, что в карьере административной территории общины Кош Арагацотнской области подъемная часть автомобиля «ЗИЛ», поворачиваясь, ударила Сероба Саакяна. 72-летний Сероб Саакян и 55-летний машинист с телесными повреждениями были доставлены в больницу, где Сероб Саакян скончался.

Обстоятельства выясняются. Проводится предварительное следствие.