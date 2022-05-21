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МО РА опровергает распространенное Азербайджаном сообщение об обстреле ВС Армении азербайджанских позиций

МО РА опровергает распространенное Азербайджаном сообщение об обстреле ВС Армении азербайджанских позиций

Заявление Министерства обороны Азербайджана о том, что якобы вечером 20 мая подразделения ВС РА обстреляли азербайджанские боевые позиции на восточном направлении армяно-азербайджанской границы — дезинформация. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство обороны Армении.

"Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем подразделений ВС Армении", - сообщает МО.


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