Байден выразил готовность содействовать активизации контактов между Азербайджаном и Арменией

Соединенные Штаты готовы содействовать интенсификации дипломатических контактов между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в поздравительном послании президента США Джо Байдена президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня Независимости.

Байден отметил, что сейчас есть важная возможность построить долгосрочный мир на Южном Кавказе. "Соединенные Штаты готовы содействовать интенсификации дипломатических контактов между Азербайджаном и Арменией и помочь Азербайджану развивать экономические, транспортные связи и контакты между народами, что приведет к процветанию Кавказского и Транскаспийского регионов", - говорится в поздравительном послании.

Байден призвал Азербайджан предпринять целенаправленные шаги в области демократического управления и реформ, направленные на защиту прав и основных свобод человека.