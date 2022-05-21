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Flayon Armenia будет осуществлять нерегулярные прямые рейсы по маршруту Ереван- Анталья–Ереван

Flayon Armenia будет осуществлять нерегулярные прямые рейсы по маршруту Ереван- Анталья–Ереван

Авиакомпания FlyOne Armenia с 14 июня начинает осуществлять нерегулярные прямые рейсы по маршруту Ереван-Анталья-Ереван.

Как передает Арменпресс, авиакомпания FlyOne Armenia сообщает, что рейсы Ереван-Анталья-Ереван из международного аэропорта «Звартноц» в Международный аэропорт Анталии будут осуществляться 2 раза в неделю — по вторникам и пятницам. 

Стоимость билетов — от 110 евро. Все билеты и дополнительные услуги авиакомпании можно приобрести www.flyone.am на сайте или в мобильном приложении.


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