В Афинах состоялся вечер памяти, посвященный Геноциду армян

20 мая на площади Клафтмонос в Афинах под эгидой посольства Армении в Греции состоялся концерт, посвященный годовщине первого в 20 веке Геноцида армян и катастрофы в Малой Азии.

Как передает Арменпресс, на мероприятии композитор Стефанос Декерян с группой греческих и армянских музыкантов (Вася Зилу, Мария Канелопулу, Одиссеас Зафиропулос, Тео Лазару, Лефтерис Хавуцас, Ваан Галстян) представил армянскую традиционную и оркестровую музыку – с элементами чисто армянских ритмов и мелодий, а также сборник традиционных песен Смирны и современные песни греческих композиторов.

Вечер памяти прошел в рамках 25-й Книжной ярмарки 2022 года, организованной Ассоциацией издателей и Всегреческой федерацией книготорговцев при поддержке муниципалитета Афин.