Посол Овакимян представил председателю Сената Чехии последние региональные развития
Посол РА Ашот Овакимян встретился с председателем Сената Парламента Чехии Милошем Выстрчилом.
Как передает Арменпресс, посольство Армении в Чехии сообщает, что посол Овакимян подробно представил председателю Сената последние развития в регионе, их последствия и существующие вызовы.
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