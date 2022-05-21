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Посол Овакимян представил председателю Сената Чехии последние региональные развития

Посол Овакимян представил председателю Сената Чехии последние региональные развития

Посол РА Ашот Овакимян встретился с председателем Сената Парламента Чехии Милошем Выстрчилом. 

Как передает Арменпресс, посольство Армении в Чехии сообщает, что посол Овакимян подробно представил председателю Сената последние развития в регионе, их последствия и существующие вызовы.


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