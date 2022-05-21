Время в Ереване: 11:07:36,   21 Май

Россия прекратила поставки газа в Финляндию

Россия прекратила поставки газа в Финляндию

Финская газотранспортная компания Gasgrid Finland сообщает о прекращении поставок газа из России.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении, распространенном оператором. 

Отмечается, что газовая система страны в настоящее время находится в стабильном состоянии. 

Ранее «Газпром» заявлял, что с 21 мая приостанавливает поставки российского газа, предусмотренного по контракту с финской государственной энергетической компанией. Решение было связано с тем, что Финляндия отказалась платить за поставленный в апреле газ в рублях. 


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