Россия прекратила поставки газа в Финляндию
11:20, 21 Май, 2022
Финская газотранспортная компания Gasgrid Finland сообщает о прекращении поставок газа из России.
Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении, распространенном оператором.
Отмечается, что газовая система страны в настоящее время находится в стабильном состоянии.
Ранее «Газпром» заявлял, что с 21 мая приостанавливает поставки российского газа, предусмотренного по контракту с финской государственной энергетической компанией. Решение было связано с тем, что Финляндия отказалась платить за поставленный в апреле газ в рублях.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм