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Эрдоган и Джонсон обсудили вопрос разблокирования поставок зерна из Украины

Эрдоган и Джонсон обсудили вопрос разблокирования поставок зерна из Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о совместной работе по разблокированию путей поставок зерна из Украины. 

Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении, распространенном офисом Джонсона после переговоров с Эрдоганом.   

«Премьер-министр приветствовал ведущую роль Турции в урегулировании [украинского] кризиса и согласился работать вместе, чтобы открыть жизненно необходимые пути поставок зерна из Украины и снизить мировые цены на продовольствие», — говорится в заявлении. 

Сообщается, что два политика «выразили общую глубокую озабоченность» продолжающимся конфликтом на Украине и его «далеко идущими последствиями для безопасности и стабильности в евроатлантическом регионе». 

Был также затронут вопрос расширения НАТО. Джонсон надеется, что Турция вскоре разрешит разногласия с Финляндией и Швецией, которые желают стать членами альянса.


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