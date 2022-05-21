Цены на цветные металлы - 20-05-22

ЛОНДОН, 21 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 20 мая были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 1.36% и составила 2946.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.07% и составила 9422.00 долларов США, цена на свинец выросла на 4.70% и составила 2160.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.91% и составила 27973.00 долларов США, цена на олово выросла на 1.27% и составила 34665.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.20% и составила 3707.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.64% и составила 41116.16 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 75000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.