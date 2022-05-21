В Израиле зарегистрирован первый случай заражения обезьяньей оспой

Израильские медики выявили первый случай заражения человека обезьяньей оспой.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Jerusalem Post.

По данным издания, обезьянья оспа выявлена у мужчины, вернувшегося недавно в Израиль из Западной Европы. Сейчас он находится в одной из клиник Тель-Авива.

Уточняется, что у пациента выявлены лёгкие симптомы болезни, причин для беспокойства нет, но мужчина останется в изоляции.

Случаи заражения человека обезьяньей оспой впервые были зарегистрированы в апреле-мае в ряде западноевропейских стран. В настоящее время он встречается как минимум в 11 странах: Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции и Швеции.

Всемирная организация здравоохранения планирует в ближайшее время провести специальное заседание, чтобы обсудить вспышку инфекции.

Обезьянья оспа — крайне редко встречающийся вирус, который нелегко передается человеку. Чаще всего люди выздоравливают от болезни в течение нескольких недель. Однако возможны и осложнения.