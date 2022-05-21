Время в Ереване: 11:07:36,   21 Май

Главы МИД Армении и Северной Македонии обсудили вопросы расширения сотрудничества

Главы МИД Армении и Северной Македонии обсудили вопросы расширения сотрудничества

В рамках 132-й Министерской сессии Совета Европы министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 20 мая встретился с министром иностранных дел Северной Македонии Буджаром Османи. 

Об этом Арменпресс сообщили в МИД РА. 

Собеседники обсудили углубление двусторонних отношений и расширение эффективного сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес. Подчеркнута важность политического диалога и активизации взаимных визитов между двумя странами. 

Министр Мирзоян особо подчеркнул активное сотрудничество в рамках ОБСЕ, выразив при этом надежду, что в рамках предстоящего председательства в ОБСЕ Северная Македония внесет значительный вклад в установление региональной безопасности и мира. 

В этом контексте глава МИД РА представил позицию армянской стороны по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, подчеркнув посредническую роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ в достижении всеобъемлющего и практического решения вопроса. 

На встрече также были затронуты гуманитарные вопросы, возникшие в  результате 44-дневной войны.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]