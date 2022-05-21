Президент Армении примет участие во Всемирном экономическом форуме

Президент Республики Ваагн Хачатурян с рабочим визитом прибыл в Швейцарскую Конфедерацию для участия во Всемирном экономическом форуме.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, в рамках форума предусмотрен ряд двусторонних и многосторонних встреч президента с главами других государств, представителями международных структур и бизнес-компаний.