На встрече Пашинян-Мишель-Алиев не предусмотрено подписание какого-либо документа․ Армен Григорян

Подписание какого-либо документа в ходе трехсторонней встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Совета ЕС Шарля Мишеля и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Брюсселе не ожидается.

Так ответил в ответ на вопрос Арменпресс секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян. Секретарь СБ РА также сослался на критику о том, что повестка дня заседания была засекречена.

Вопрос: 22 мая в Брюсселе запланирована трехсторонняя встреча премьер-министра Армении, председателя Совета ЕС и президента Азербайджана. Есть некоторая критика, что повестка дня собрания держится в секрете. Что вы можете сказать об этом?

Ответ: Это как минимум странная критика, потому что текущая повестка наших дискуссий с Азербайджаном известна. Это пункты, представленные нами и Азербайджаном для нормализации отношений или начала мирных переговоров, которые также публикуются и включают в себя и тему урегулирования нагорно-карабахского конфликта, вопросы возвращения пленных и выяснение судьбы пропавших без вести, разблокирование региональных коммуникаций, делимитации и демаркации, а также вопросы, связанные с началом работы двусторонней комиссии по пограничной безопасности. Это та же повестка дня, которая обсуждалась на предыдущих встречах.

Вопрос: А планируется ли подписание какого-либо документа в Брюсселе?

Ответ: Нет, поскольку, например, существует трехсторонняя рабочая группа по открытию региональных коммуникаций – под сопредседательством вице-премьеров, и обсуждение достигнутых договоренностей на высшем уровне должно продолжаться в таком формате. То же можно сказать и относительно других вопросов, которые более подробно обсуждаются в рабочих форматах. Поэтому никакого документа в Брюсселе подписывать не планируется. Предполагается, что будет сообщение о результатах обсуждений.