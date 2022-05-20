Литва прекратит импортировать электричество из России с 22 мая

Импорт российского электричества в Литву будет прекращен с 22 мая. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid.

"Биржевой оператор электричества Nord Pool 20 мая 2022 года принял решение остановить торговлю российским электричеством группой предприятий "Интер РАО", которые являются единственными импортерами электричества из России в страны Балтии. С воскресенья импорт российского электричества в Литву прекратится", - говорится в сообщении.