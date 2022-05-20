В Санкт-Петербурге, в штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств, состоялось заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по экономике и финансам, которое вел член армянской делегации в структуре Алексей Сандыков.

Как сообщает Арменпресс, значительное место в повестке дня занял пакет модельных законопроектов в сфере цифровизации. Обсуждение началось с проекта модельного закона «О цифровых финансовых активах».

«Сегодня к традиционным финансовым активам стремительно добавляются цифровые. И мы, с одной стороны, вынуждены с ними жить, с другой стороны — мы вынуждены их регулировать на благо последующих поколений. Мы сейчас фактически ставим базис законодательства о неизвестном нам в полной мере финансовом продукте», — сказал председатель Постоянной комиссии МПА СНГ по экономике и финансам, член Постоянной комиссии Национального Собрания Республики Армения по региональным вопросам и вопросам Евразийской интеграции Алексей Сандыков, отмечая передовой характер данного документа.

«Цифровизация экономики неизбежна. Может быть, постепенно, медленно, но она охватит абсолютно все сферы экономики», — заявила доцент кафедры гражданского и корпоративного права Санкт-Петербургского государственного экономического университета Елена Абрамова, выступившая докладчиком по данному вопросу.

Далее были рассмотрены проекты модельных законов «О цифровой трансформации отраслей промышленности государств — участников СНГ», «О цифровой трансформации сферы услуг государств — участников СНГ», «О цифровом пространстве, его инфраструктуре и регулировании в государствах — участниках СНГ» и «О цифровых правах».

На заседании также продолжилась работа над Специальной частью модельного Налогового кодекса для государств — участников СНГ: были рассмотрены главы 3, 3.1 и 3.2, посвященные упрощенной и патентной системам налогообложения и налогу на профессиональный доход.

Представляя данные модельные законопроекты, заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин напомнил, что основной целью модельного Налогового кодекса является «развитие единых подходов к налогообложению, чтобы в дальнейшем государства — участники СНГ могли успешно гармонизировать национальные налоговые кодексы и тем самым способствовать развитию как производственной кооперации малого бизнеса, так и трансграничного бизнеса».

Члены комиссии также обсудили проекты Концепции развития производительных сил государств — участников СНГ, модельных законов «О государственных закупках» и «О трансфере технологий и мерах по его поддержке и регулированию в государствах — участниках СНГ» и Рекомендаций по развитию сотрудничества государств — участников СНГ в сфере экономической безопасности.

Что касается последнего из названных документов, то заместитель председателя Постоянной комиссии МПА СНГ по экономике и финансам, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец выступила с предложением более подробно проработать данную проблематику в формате модельного закона. «С учетом экономической ситуации, текущих вызовов и угроз нам следует включить в Перспективный план модельного законодательства модельный закон об экономической безопасности», — сказала она.

По решению комиссии, данное предложение будет рассмотрено на следующем заседании.

На сегодняшнем заседании были одобрены представленные ранее предложения в проект Перспективного модельного законодательства в Содружестве Независимых государств на 2023-2025 годы: модельные законы «О стратегическом планировании», «О единой политике в области лицензирования», «О стандартизации» (новая редакция), «Об обеспечении единства измерений» (новая редакция), «Об аккредитации в области оценки соответствия» (новая редакция), а также межправительственное соглашение о создании фонда совместных исследований и сотрудничества в сфере научно-технологического развития государств — участников СНГ и отдельные главы модельного Налогового кодекса для государств — участников СНГ.