Президент направил соболезнования в связи с кончиной известного государственного деятеля Юрия Джавадяна

Президент Армении Ваагн Хачатурян направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной известного государственного деятеля Юрия Левоновича Джавадяна. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в послании говорится:

«Занимая различные ответственные государственные должности, Джавадян внес значительный вклад в благоустройство Еревана, развитие городского хозяйства, благоустройство республики, совершенствование системы мелиорации и водного хозяйства.

Опытный деятель Советской Армении продолжил свою плодотворную деятельность в новой независимой Республике. Ему были свойственны скромность, профессионализм, ответственность, внимание к заботам людей.

Выражаю глубочайшие соболезнования семье, родным и коллегам Юрия Джавадяна».