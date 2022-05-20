Супруга премьер-министра Армении и супруга президента Литвы посетили лечащихся в гематологическом центре детей

Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян приняла супругу президента Литовской Республики Диану Науседиене.

Как сообщили Арменпресс в офисе супруги премьер-министра Армении, Анна Акопян и Диана Науседиене провели частную беседу. Приветствуя госпожу Науседиене, супруга премьер-министра отметила, что она очень рада принять в Ереване свою подругу. В ходе беседы они коснулись важности активизации роли женщин в общественной жизни.

«Госпожа Науседиене, мы впервые встретились в 2019 году в Литве. Я рада, что появилась возможность встретиться во второй раз и я принимаю вас в Ереване. Думаю, что есть большие перспективы для обсуждения и реализации совместных программ. Мы сможем использовать эту возможность, чтобы лучше узнать друг друга и постараться найти разные пути сотрудничества. Надеюсь, что эта встреча будет способствовать укреплению многовековых дружественных связей между армянским и литовским народами», - сказала Анна Акопян.

Анна Акопян напомнила, что два года назад, когда мир боролся с коронавирусом, Диана Науседиене отправила подарки армянским детям, зараженным коронавирусом, литовским военным самолетом. Анна Акопян еще раз поблагодарила Диану Науседиене за гуманитарный шаг.

Супруга президента Литовской Республики поблагодарила за теплый прием и с радостью вспомнила их первую встречу. Это была первая официальная встреча Дианы Науседиене в качестве супруги президента Литвы.

В ходе частной беседы супруга президента Литвы представила Анне Акопян свою деятельность, подчеркнув, что она основана на пропаганде здорового образа жизни и устойчивого развития общества. Она выразила уверенность, что, повышая роль женщин в нашем обществе, они смогут сделать мир лучше.

Затем супруга президента Литвы в сопровождении супруги премьер-министра Армении посетила Гематологический центр имени проф. Р.Еоляна, где встретилась с проходящими лечение детьми. Гости прошлись по центру, ознакомились с условиями, поинтересовались состоянием здоровья детей. Супруга президента Литвы передала официальное приглашение Анне Акопян, чтобы врачи Гематологического центра посетили Литву и прошли там стажировку.

Анна Акопян и Диана Науседиене договорились укреплять контакты в сферах здравоохранения и культуры. С этой целью супруга президента Литвы пригласила в супругу премьер-министра Армении в Литву. Анна Акопян приняла приглашение и выразила готовность реализовать достигнутые договоренности.