Вице-спикер Рубинян представил послу Ирана позицию Еревана по нормализации армяно- турецких отношений

Вице-спикер Национального Собрания Армении Рубен Рубинян 20 мая принял Чрезвычайного и Полномочного посла Исламской Республики Иран в Республике Армения Аббаса Бадахшана Зохури.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, приветствуя посла в парламенте, Рубен Рубинян отметил, что между двумя странами налажены отношения на высоком уровне, в основе которых лежат как традиции, так и реалии сегодняшнего дня.

Вице-спикер НС подчеркнул, что межпарламентское сотрудничество имеет особое значение в укреплении основ взаимовыгодного сотрудничества, которому качественно новый уровень придают взаимные визиты.

Посол Аббас Бадахшан Зохури, подчеркнув важность многовековой истории армяно-иранских отношений, отметил, что их необходимо развивать, в том числе на межпарламентских площадках.

Посол подчеркнул необходимость сотрудничества между парламентскими комитетами двух стран.

По просьбе посла вице-спикер НС подробно представил процесс нормализации армяно-турецких отношений, подчеркнув позиции и приоритеты Республики Армения.

Вице-спикер парламента высоко оценил позицию Ирана в отношении территориальной целостности Армении и нерушимости ее границ.

Стороны также коснулись важности строительства автомагистрали Север-Юг.