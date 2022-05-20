Высший духовный совет выступил с заявлением о внешних и внутренних вызовах Армении и Арцаха

Высший духовный совет под председательством Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян Гарегина II выступил с заявлением, в котором коснулся внешних и внутренних вызовов, с которыми столкнулись Армения и Арцах после 44-дневной войны, а также геополитических и региональных развитий.

Как сообщили Арменпресс в пресс-канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина, в заявлении Высшего духовного совета говорится:

“- Азербайджанские власти продолжают свою предосудительное враждебное отношение к Армении, Арцаху и армянскому народу. После подписания трехстороннего заявления Азербайджан регулярно провоцирует провокации на границах Армении и Арцаха, наносит удары по гражданскому населению, продолжает удерживать военнопленных, уничтожает и присваивает армянское духовное и культурное наследие на подконтрольных ему территориях.

- В контексте геополитических событий властям Армении и национальным структурам следует проявлять бдительность, чтобы право народа Арцаха на самоопределение не стало предметом торга.

- Мир не может быть установлен за счет унижения национального достоинства, в условиях непрекращающихся посягательств на территориальную целостность нашего государства, наличия военнопленных, постоянных угроз Азербайджана, пропаганды антиармянства. Мир должен основываться на принципах справедливости, достоинства и уважения прав.

- Независимо от существующих давлений и внешних угроз, особенно в условиях внутренней социальной поляризации, власти Армении и Арцаха не должны предпринимать шагов, угрожающих независимой армянской государственности и будущему Арцаха, не должны идти на компромисс в приверженности основным правам нации и стремлению к исторической справедливости.

Высший духовный совет, глубоко обеспокоенный сложившейся сложной обстановкой, внутриполитическими событиями на Родине, уповая на милость Всевышнего Господа и мудрость нашего народа, призывает:

- Отдавать приоритет национально-государственным интересам, действовать ответственно и по совести, искать достойные решения проблем исключительно в русле нашего общего волеизъявлению и консенсуса,

- Прилагать все усилия и на Родине, и в Диаспоре для укрепления нашего национального единства путем ликвидации разобщенности, укрепления Родины, повсеместно ставить вопрос о нарушении прав нашего народа на международной арене, добиваться международного признания Геноцид армян и бороться за нашу идентичность и защиту национальных ценностей,

- Проявлять толерантность, законопослушность, уважение прав друг друга во внутриполитических процессах, мирных собраниях, независимо от политических взглядов или должностных функций, исключая любые виды насилия, несоразмерного применения силы, провокации или нарушения закона. Ненавистнические высказывания, оскорбления, разжигание вражды никогда не могут привести к чему-то хорошему.

Высший духовный Совет призывает наш верующий народ во всем мире продолжать поддерживать наших сестер и братьев в Арцахе, с готовностью вносить вклад и способствовать укреплению Республики Арцах».