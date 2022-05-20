Ушел из жизни экс-министр сельского хозяйства Армении Юрий Джавадян

Бывший депутат Верховного совета Армении, бывший министр сельского хозяйства Юрий Левонович Джавадян скончался в возрасте 87 лет. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщила редактор газеты “Воротан” Ареват Амирян.